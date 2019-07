Aanklagers Holleeder: hulp van psycholoog

De aanklagers van Willem Holleeder hebben tijdens het strafproces gebruikgemaakt van een psycholoog om Holleeder te duiden. Dat hielp hen bij het opstellen van hun verhoorplan. Ook gebruikten ze de psycholoog ‘voor ons eigen gemoed’.

Dit blijkt uit een interview met beide officieren van justitie, Sabine Tammes en Lars Stempher, in de Volkskrant. De krant heeft afgelopen anderhalf jaar zes gesprekken met de aanklagers gevoerd. De psycholoog adviseerde hun ‘nul contact met de verdachte op te bouwen’. „We zorgden dat we onbereikbaar voor hem bleven”, zegt Stempher. Volgens de aanklagers was dat nodig omdat ‘Holleeder altijd een wig probeert te drijven. Ook tussen ons.’

Tijdens de zittingen en verhoren bij de rechter-commissaris gedroeg Willem Holleeder zich soms als ‘de joviale man’. Stempher: ‘Het voelt heel onnatuurlijk. Iemand doet aardig, maar wij reageren bot.’ Volgens de aanklagers was het het beste om hem afstandelijk te benaderen. Tammes: ‘Dat vindt Holleeder heel vervelend. Maar hij vindt mij sowieso een irritant wicht.’

Holleeder werd donderdag door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het geven van opdrachten voor vijf liquidaties.