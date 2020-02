Aanklager wil 4 jaar cel voor 20-jarige ‘cyberoplichter’

Een 20-jarige man uit Hengelo zou vier jaar de gevangenis in moeten voor het oplichten van verkopers op Marktplaats. Volgens het Openbaar Ministerie stuurde hij ze naar nagemaakte bankensites. Zo kreeg hij gebruikersnamen en wachtwoorden in handen.

De Twent deed of hij iets wilde kopen via Marktplaats. Vervolgens vroeg hij de verkopers om 1 cent naar hem over te maken, zogenaamd om zeker te weten dat hij niet werd opgelicht. Bijna 30 mensen trapten erin, aldus de aanklager. Hun inloggegevens kwamen in verkeerde handen. Vervolgens maakte de man veel geld over van de spaarrekening naar de betaalrekening van de gedupeerden. Daarna maakte hij de mensen wijs dat hij per ongeluk te veel geld had overgemaakt, en vroeg hij om het geld ‘terug te betalen’. Tien mensen hadden niet door dat hun eigen geld op hun betaalrekening was verschenen, en trapten in de oplichtingstruc.

Anderen roken onraad en betaalden niet. Zij werden vervolgens via WhatsApp bedreigd met mishandeling, verkrachting en brandstichting, zegt de aanklager. Het is niet bekend hoe groot de totale schade is.

Een 17-jarige handlanger uit Huizen wordt ervan verdacht de nagemaakte bankensites te hebben gebouwd. Ook hij zou hebben ingelogd op de rekeningen van slachtoffers. Als het aan het OM ligt, krijgt hij negen maanden jeugdgevangenis, waarvan 94 dagen voorwaardelijk, en 200 uur werkstraf.