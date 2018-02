Aanklager bedreigd, mogelijk link No Surrender

Een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland wordt bedreigd. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde de bedreiging „een grof schandaal” en „vreselijk voor haar en haar familie”. „Dit is gewoon een typisch voorbeeld van de georganiseerde misdaad die op sommige plaatsen denkt dat ze de samenleving kunnen overnemen”, aldus de bewindsman.

De bedreigingen zijn zo ernstig dat de vrouw is ondergedoken, meldde De Telegraaf, iets wat het OM niet wilde bevestigen. Ook wilde het niet reageren op de bewering dat de officier zich bezighield met onderzoek naar motorclub No Surrender.

Het zou de tweede officier zijn die wordt bedreigd in verband met onderzoek naar No Surrender. De oprichter van de motorclub, Klaas Otto, zou vanuit zijn cel een aanslag hebben beraamd op het leven van officier van justitie Greetje Bos.

No Surrender-voorman Henk Kuipers, die zelf vrijdag terechtstond in hoger beroep voor rijden onder invloed, is geschrokken van de bedreigingen aan het adres van de officier. Dat zei zijn advocaat Roy van der Wal. „Mijn cliënt belde mij vanochtend om half negen”, aldus Van der Wal. „Hij is zich kapot geschrokken.” De advocaat vindt het een suggestief verhaal. „Het bedreigen van een officier is heel ernstig en moet aangepakt worden. Er wordt een link gelegd naar No Surrender, maar een officier behandelt meer zaken. Verder heb ik tot nu toe te maken gehad met twee mannelijke officieren.”

Kuipers zit momenteel in voorarrest. Hij wordt ook verdacht van afpersing voor bijna een miljoen euro, zware mishandeling en diefstal met geweld. In het hoger beroep voor drankrijden, waar hij zelf niet aanwezig was, werd een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar geëist.