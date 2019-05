Aanklacht twee Syriëgangers afgezwakt

De aanklachten tegen de Syriëgangers Oussama A. uit Utrecht en Reda N. uit Leiden, beiden 24 jaar, zijn afgezwakt. A. wordt niet meer vervolgd voor het werven voor de gewapende strijd. N. wordt daarvan nog wel beticht, maar alleen maar bij twee personen. Dat bleek maandag tijdens een niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank Den Haag, die plaatsvond op Schiphol.

Wel is bij de Utrechter op de aanklacht erbij gekomen dat hij in Syrië twee IS-foto’s heeft verspreid van strijders die poseren bij gedode mensen, van wie er één was onthoofd. Hij werd al vervolgd voor een oorlogsmisdrijf - de eerste keer in Nederland - omdat hij ook lachend poseerde bij een gekruisigde persoon.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de twee van lidmaatschap van een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische activiteiten. De twee twintigers werden vorig jaar in Turkije al veroordeeld voor terrorisme, tot zes jaar cel. Tijdens hun hoger beroep zijn ze daar vrijgelaten en in juli naar Nederland overgebracht. Een Turkse celstraf kunnen ze in Nederland uitzitten. Het is volgens de advocaat nog niet eerder voorgekomen dat Syriëgangers in twee landen zijn verwikkeld in terrorismeprocessen.

Het OM wees erop dat A. niet meewerkt aan verhoren en hij een rapport niet kon bespreken met deskundigen, omdat hij in de isoleercel was geplaatst. Dat gebeurde nadat gevangenen de dodenherdenking in Vught hadden verstoord met geschreeuw. Maar A. had er volgens zijn advocaat juist weinig mee te maken en zei dat iedereen in de isoleercel was geplaatst. Het OM schetst volgens hem een onjuist beeld van A.

De zaak tegen beiden zal inhoudelijk worden behandeld op 8 en 9 juli. De rechtbank heeft bevolen dat de verdachten dan moeten verschijnen.