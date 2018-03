Aanhoudingen wegens vechtpartij in rechtbank

De politie heeft woensdagochtend drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de massale vechtpartij in de rechtbank van Den Bosch twee weken geleden. Het zijn twee inwoners (20 en 22 jaar) van Den Bosch en een 36-jarige man uit Maasmechelen (België). Naar een vierde man wordt nog gezocht, aldus de politie, die meer aanhoudingen niet uitsluit.

Tijdens de rechtszitting werd een fatale schietpartij vorig jaar in Best niet-inhoudelijk behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen de verdachte aan. Volgens advocaat Peter Schouten van de nabestaanden zijn de aangehouden verdachten twee broers en een neef van het slachtoffer van de schietpartij.

De familie van het slachtoffer van de schietpartij is volgens de raadsman volledig verrast door de arrestaties. Schouten zegt dat met de politie de afspraak was gemaakt dat de betrokken nabestaanden zich zouden melden als de politie erom zou vragen. „Het is bespottelijk dat op deze overdreven en onnodige wijze is gereageerd.”

Volgens de politie had het incident in de rechtbank grote impact op de aanwezige bezoekers, journalisten, medewerkers van het OM, de rechters en de politie. „Zij werden allen met veel en grof geweld geconfronteerd.”

Vanwege de onafhankelijkheid doet de recherche in Eindhoven het politieonderzoek. Om diezelfde reden zullen de verdachten worden voorgeleid bij de rechtbank in Breda. Ze zitten vast in beperking, wat betekent dat ze behalve met hun advocaat geen contact mogen hebben met de buitenwereld.

De Oost-Brabantse hoofdofficier van justitie Nicole Zandee noemt woensdag het geweld tegen een verdachte in een rechtszaal is volstrekt onaanvaardbaar. „De behandeling van een rechtszaak tegen een verdachte van een zeer ernstig misdrijf roept uiteraard heftige emoties op bij nabestaanden. Maar elke verdachte heeft recht op de behandeling van zijn rechtszaak in een veilige omgeving.”