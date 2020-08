Aanhoudingen wegens opendraaien brandkranen in Den Haag

De politie heeft dinsdagavond twee 17-jarige Hagenaars aangehouden die op straat bezig waren een brandkraan open te draaien. Het incident, in de buurt van de Haagse markt, stond niet op zich zelf. Op meerdere plekken in de stad werden brandkranen opengedraaid, iets wat wel vaker is gebeurd als er een hittegolf is.

De politie spreekt echter van vernieling en meldt dat de afgelopen dagen vanaf twintig plekken melding is gemaakt van wateroverlast door de opengedraaide brandkranen. Zo moest de brandweer onder andere de stroom afsluiten in een woning aan de Beijersstraat (Transvaalkwartier) om kortsluiting - en daarmee brandgevaar - te voorkomen.

Na een nieuwe melding zag de politie de twee 17-jarigen op de Lau Mazirellaan met gereedschap in de weer bij een brandkraan. Bij het zien van de politie gingen ze er vandoor op een bromfiets. Na een korte achtervolging hielden agenten de twee doorweekte verdachten aan.

Monteurs van drinkwaterbedrijf Dunea waren dinsdagavond uren bezig met werkzaamheden aan de brandkranen. Dunea heeft aangifte gedaan. De twee verdachten krijgen een proces-verbaal waarbij volgens de politie „de gemaakte kosten worden meegenomen”.

Dunea zegt dat het openen van de kranen geen kinderspel is. „Een hittegolf betekent niet dat je zomaar een brandkraan mag openzetten voor verkoeling op straat. Dat is niet ludiek maar illegaal.” Het zorgt volgens het bedrijf voor veel overlast en waterverspilling en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid, omdat door drukdaling vuil water kan terugstromen in het distributienet.