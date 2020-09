Aanhoudingen voor liquidatie in december in Amstelveen

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van een 39-jarige man uit Amstelveen. Het slachtoffer, Rachid Kotar, werd in december vorig jaar dodelijk verwond bij een schietincident aan de Escapade in Amstelveen. Dat gebeurde in het bijzijn van een 5-jarig kind, dat op de achterbank in de auto zat. Het kind raakte hierbij niet gewond.

De eerste verdachte is vorige week dinsdag in Amsterdam aangehouden door een arrestatieteam. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.

De tweede verdachte is dinsdag aangehouden. Hij zat op dat moment reeds vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak.