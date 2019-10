Aanhoudingen voor drugshandel en witwassen

Tijdens een gezamenlijke actie van de politie in Nederland en België zijn vier mensen opgepakt voor drugshandel en witwaspraktijken. Het zijn Nederlanders, drie mannen en een vrouw tussen 37 en 42 jaar, afkomstig uit Tilburg en het Belgische Poppel.

Tijdens de actie werden dinsdag drie vuurwapens, vier auto’s, schilderijen en waardepapieren in beslag genomen. „Ook hebben we in Poppel beslag gelegd op een kapitale villa met zwembad, een grote hoeveelheid geld en een grote stier”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. „Die stier is het symbool van grote rijkdom. Denk maar aan de bronzen stier die bij de beurs op Wall Street in New York staat.”

In verband met deze zaak zijn eerder twee invallen gedaan. Zo werd dit jaar een drugslaboratorium in een oude varkensloods in Wuustwezel (België) opgerold. „Toen is 4 kilo crystal meth in beslag genomen, maar er werd daar veel en veel meer geproduceerd. Zeven verdachten uit Nederland, België, Colombia en Mexico werden opgepakt. En in 2017 werd een drugslab ontdekt in Driebruggen (Zuid-Holland)”, aldus de woordvoerder.