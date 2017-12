Aanhoudingen voor diefstal kerstspullen Bemmel

De politie heeft twee aanhoudingen verricht voor de diefstal van kerstversieringen in Bemmel. Een groot deel van de spullen is teruggevonden en wordt maandag nog teruggebracht bij de eigenaren in de Gelderse plaats.

De politie dreigde eerder camerabeelden van de daders te publiceren als ze zich niet zouden melden. Maar zover kwam het niet. De twee kwamen zondag naar het politiebureau. Ze zijn gehoord en de politie heeft ook de gegevens van twee andere jongens die erbij betrokken zouden zijn. Zij krijgen een uitnodiging voor verhoor.

Volgens de verdachten zou het gaan om een uit de hand gelopen studentengrap. De politie gaat evenwel proces-verbaal opmaken en stuurt dat door naar het Openbaar Ministerie. De politie had vijftien aangiftes binnengekregen van diefstal van kerstversiering die hing op huisdeuren en gevels.