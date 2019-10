Aanhoudingen voor chantage met naaktfoto’s

De politie heeft maandag en dinsdag zeven mannen aangehouden die worden verdacht van het afpersen van tientallen mannen die online naaktfoto’s hadden gedeeld. De verdachten behoorden tot twee verschillende groepen, maar hun werkwijze was vrijwel identiek.

De verdachten zijn vijf Delftenaren, een man uit Zoetermeer en een inwoner van ’s Gravenzande. In een van de onderzoeken hielden agenten de afgelopen maanden al 25 verdachten aan. Zij stelden hun bankrekening ter beschikking aan de nu aangehouden hoofdverdachten.

De uitsluitend mannelijke slachtoffers waren via een datingsite in contact gekomen met een persoon, van wie zij dachten dat het een vrouw was. Na een tijdje online contact te hebben gehad, verstuurden de mannen een naaktfoto van zichzelf naar hun ‘toekomstige date’.

Tot een daadwerkelijke afspraak kwam het nooit. Voor een eerste ontmoeting werden de mannen via WhatsApp benaderd door iemand die geld van hen eiste. Als dat niet zou worden overgemaakt, zouden de naaktfoto’s worden gedeeld met vrienden en familie van de slachtoffers. Om dit te voorkomen, maakten tientallen slachtoffers geld over. De bedragen varieerden van honderden tot tienduizenden euro’s. De zaak kwam aan het rollen nadat enkele slachtoffers zich bij de politie hadden gemeld.