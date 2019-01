Aanhoudingen voor bedreiging ex-aanklager Bos

Het Openbaar Ministerie heeft in november twee verdachten laten oppakken in verband met voorbereidingshandelingen voor een aanslag op voormalig officier van justitie Greetje Bos. Het OM bevestigt een bericht van BN/DeStem over de aanhoudingen.

De verdachten zijn volgens het OM na verhoor op vrije voeten gesteld. Het onderzoek naar de plannen voor een aanslag op Bos loopt nog steeds.

Bos leidde het onderzoek in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender, maar is sinds mei vorig jaar wethouder in Breda. In 2017 kwam het vermoeden naar buiten dat een aanslag op haar leven zou worden beraamd.

Volgens BN/DeStem zijn de twee verdachten mannen uit Klundert en Steenbergen die banden hebben met motorclubs.