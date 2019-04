Tijdens een grote politieactie in verband met de aanslag in juni vorig jaar op het pand van De Telegraaf zijn maandag twaalf verdachten opgepakt. Dat meldt de krant.

De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud. Bij invallen in woningen, garageboxen en loodsen in onder meer Den Haag, Utrecht, Zaandam en Zwanenburg zijn onder meer een auto, gestolen scooters en contant geld in beslag genomen.