Aanhoudingen tijdens antidrugsactie in Zuiden

Tijdens een grote antidrugsactie in het zuiden van het land zijn maandag zeven mensen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Ook zijn meerdere drugslabs en opslagplaatsen van chemicaliën ontmanteld. De politie deed invallen in huizen en bedrijfspanden in Eindhoven, Venlo, Zaltbommel, Weert, Uden, Odiliapeel, ’s-Hertogenbosch, Son, Best, Oss, Schijndel, Waalre en Echt. Daar werd een ‘groothandel’ voor grondstoffen aangetroffen waar meer dan dertig ton aan chemicaliën lag opgeslagen.

In de woningen van de verdachten werd beslag gelegd op onder andere vuurwapens en telefoons. In Venlo, Zaltbommel en Weert trof de politie drugslabs aan. In Waalre vonden ze diverse aanhangwagens met daarin materiaal om drugslabs op te bouwen.