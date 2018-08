Aanhoudingen Oosterhout voor grote cokesmokkel

De politie heeft in Oosterhout aanhoudingen verricht in verband met de smokkel van 4000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De partij heeft een straatwaarde van circa 100 miljoen euro.

De arrestaties werden donderdag verricht, meldt de politie vrijdag. Op woensdag werd de partij in Antwerpen aangetroffen in een container met bananen. Vervolgens werd de smokkelcontainer doorgetransporteerd naar Oosterhout. Bij het lossen daarvan is de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen aangehouden, evenals een 22-jarige Amsterdammer en de vijftigjarige bewoner van de woning naast de loods waar de container werd gelost.

Nadien zijn nog twee Belgen van 21 en 38 jaar opgepakt. De container was afkomstig uit de havenstad Turbo in Colombia. Na de aanhoudingen is huiszoeking gedaan in de loods en de woning in Oosterhout. Daarbij werd communicatieapparatuur in beslag genomen. De verdachten zitten vast.

De vondst volgt op eerdere aanhoudingen in Oosterhout deze week, waarbij vijf mensen werden aangehouden voor de smokkel van 3500 kilo cocaïne. Ook die drugs zaten in een zeecontainer die in de haven van Antwerpen is onderschept. De coke zat eveneens verstopt tussen een partij bananen en werd afgeleverd bij een transportbedrijf in Oosterhout.

De politie noemt het verband „erg toevallig”. Een eventuele connectie wordt wel onderzocht, maar vooralsnog is die niet gevonden.