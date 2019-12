De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met een vuurwerkvondst in een garagebox midden in een woonwijk in IJsselmuiden. In de box aan de Tichlerstraat lag voor 1000 kilo aan cobra’s en nitraatbommen, en dat is illegaal vuurwerk.

De politie zegt de twee op het spoor te zijn gekomen dankzij een anonieme tip.