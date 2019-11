Aanhoudingen om WW-fraude met Polen

Vijf mensen zijn aangehouden op verdenking van fraude met WW-uitkeringen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan tussenpersoon te zijn voor Poolse arbeidsmigranten, die voornamelijk in Polen zouden verblijven en dus niet voldoen aan de voorwaarden voor zo’n werkloosheidsuitkering.

De verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Dordrecht, Noordwijk, Dongen en de gemeente Raalte. Hun woningen werden doorzocht, net als drie kantoorpanden in Rotterdam, Leiden en Zwolle. Daarbij is beslag gelegd op onder meer administratie, een auto, een gaspistool en een nepwapen.

De verdachten zouden als tussenpersoon post van het UWV hebben ontvangen op hun adres, waardoor ze wisten aan welke verplichtingen moest worden voldaan om de uitkering te behouden.