Aanhoudingen om witwassen crimineel vermogen via makelaardij

In een uitgebreid witwasonderzoek hebben de politie en de FIOD vorige week tien personen aangehouden. Bij de actie waren invallen in Rotterdam in zestien woningen en twee bedrijfspanden. Daarbij werden onder meer drugs en wapens gevonden.

De FIOD en de politie hadden informatie over een dubieuze makelaardij ontvangen. De drie eigenaren van deze makelaardij, tussen de 23 en 26 jaar oud, zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen. De zeven andere verdachten zijn aangehouden wegens het in bezit hebben van 42 kilogram cocaïne, 150.000 euro in contanten en wapens. Zeer luxe voorwerpen, zoals designtassen en dure horloges, zijn in beslag genomen.

Het vermoedelijke witwassen bestond eruit dat er grote contante geldstromen werden betaald voor het verhuren van panden. Met de betalingen waren vele tonnen gemoeid.