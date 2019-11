Aanhoudingen om witwassen bij start-up Joure

Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen bij een beginnend bedrijf in Joure. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg de mannen in het vizier na een melding dat er voor ruim 2,3 miljoen euro was overgeboekt van het bedrijf naar de privérekening van de 40-jarige hoofdverdachte uit Groningen.

De bedragen die het bedrijf binnenkreeg waren vermoedelijk afkomstig van particulieren die in de start-up wilden investeren. Hen was een mooi rendement voorgespiegeld en al met al kreeg het bedrijf zo 3 miljoen euro binnen, officieel voor de ontwikkeling van een applicatie voor mobiele telefoons.

De inleggers kregen geen rendement uitgekeerd en de hoofdverdachte spendeerde ruim 2 miljoen aan een luxe levensstijl. Omdat hij het geld niet gebruikte waarvoor het bedoeld was, geldt dat als witwassen.

Een 48-jarige verdachte zonder vaste verblijfplaats kreeg vermoedelijk provisie van de hoofdverdachte voor iedereen die hij aanbracht als investeerder. Ook een 51-jarige man uit Sneek wordt verdacht van betrokkenheid. De FIOD deed onderzoek in het huis van de man uit Sneek en het bedrijfspand in Joure. Er is beslag gelegd op administratie, de woning en auto’s.