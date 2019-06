Aanhoudingen om witwaspraktijken Leeuwarden

De politie heeft dinsdag acht mensen aangehouden in een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Naast de 37-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden zijn in de ochtend ook een 39-jarige vrouw en twee mannen (44 en 25) uit die stad opgepakt. Later op de dag zijn nog eens vier inwoners van de gemeente Leeuwarden aangehouden.

De hoofdverdachte wordt ervan verdacht crimineel verkregen vermogen via diverse ondernemingen wit te wassen. Deze gelden werden vervolgens geïnvesteerd in verschillende panden voor verhuur in Leeuwarden, aldus de politie.

In de Friese hoofdstad zijn vanaf 06.00 uur al ongeveer 170 medewerkers van onder meer politie, justitie en de FIOD bezig met het onderzoek. Gedurende de dag werden al meerdere huizen, loodsen en bedrijfsgebouwen doorzocht. Daarbij zijn vijf dure auto’s, een jetski, een 7 meter lange speedboot, vuurwapens, softdrugs, contant geld en harddrugs in beslag genomen.

Volgens de politie zijn deze goederen aangekocht met crimineel geld en die goederen "worden hen nu afgepakt". Er wordt ook beslag gelegd op tien panden.