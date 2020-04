De politie heeft vijf mensen aangehouden in verband met een ramkraak op een juwelier in Tubbergen (Overijssel). Zaterdagochtend vroeg, rond 05.00 uur uur, reed een auto de zaak aan de Almeloseweg in.

Getuigen zagen een voertuig wegrijden. In het nabijgelegen dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk werd dat voertuig weer gezien en daar heeft een arrestatieteam de vijf verdachten aangehouden. Daarbij zijn waarschuwingssloten gelost.

Of er iets is buitgemaakt heeft de politie niet gemeld.