Aanhoudingen om illegale navigatiesoftware

De FIOD heeft een 28-jarige man uit Hengelo en een 46-jarige inwoner van Almelo aangehouden voor de handel in illegale autosoftware. Ook is beslag gelegd op computerapparatuur om navigatiesoftware te kopiëren, 19.000 euro contant geld en twee auto’s.

Bij de actie doorzocht de FIOD twee huizen in Hengelo, een woning in Almelo en een vakantiehuis in de omgeving van Weerselo.

De twee verdachten boden op internet navigatiesoftware aan voor diverse automerken. Ze maakten gebruik van verschillende accounts en adverteerden met gekopieerde en nieuwe software. Met hun handel maakten de mannen zich schuldig aan inbreuk op het merken- en auteursrecht van autofabrikanten. Ook worden de mannen verdacht van het witwassen van het geld dat zij met hun handel verdienden.

In twee huizen was een kamer ingericht met apparatuur om dvd’s en geheugenkaartjes voor navigatiesoftware te kopiëren. Alle apparatuur is in beslag genomen