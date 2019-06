Aanhoudingen om gestorven vastgebonden hond

De politie heeft woensdag een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Rijswijk aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een hond. Maandag werd het dier, dat was vastgebonden aan een boom met de dood tot gevolg, ontdekt op het Pieter Postmapad in het Wilhelminapark in Rijswijk. Volgens Rijswijk.tv gaat het om een pitbull/stafford, die door wandelaars in staat van ontbinding werd aangetroffen.

De dood van de hond, die zou hebben geluisterd naar de naam Batman, leidde tot verontwaardiging van hondenliefhebbers. Zij startten zelfs een petitie met de titel Doe Batman postuum eer aan. Hierin wordt de politiek opgeroepen straffen op dierenmishandeling aanzienlijk zwaarder te maken.

Volgens De Telegraaf zouden de (voormalige) eigenaren van de hond eerder op hun Facebookpagina hebben beweerd de hond anderhalve maand geleden te hebben verkocht, omdat hun huis te klein is en ze te veel aan het werk zijn. Kort tijd later zouden ze allebei hun Facebookpagina’s hebben verwijderd, meldt de krant. De Telegraaf zegt ook dat de twee meerdere doodsbedreigingen hebben ontvangen.