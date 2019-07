Aanhoudingen om georganiseerde hennepteelt

In een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt heeft de politie dinsdag drie aanhoudingen verricht. Meer dan honderd agenten werden ingezet tijdens deze actie.

Ze doorzochten zes woningen en een bedrijfspand in het Gelderse Silvolde, Zoetermeer en Rotterdam. Er is beslag gelegd op de woningen, het bedrijfspand, contant geld, auto’s en waardevolle goederen.

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man uit Rotterdam en een vrouw uit Baarn zijn aangehouden. De verdachten zijn tussen de 30 en 40 jaar oud.

Het onderzoek in deze zaak werd gestart naar aanleiding van een tip die in november bij de politie binnenkwam over een hennepkwekerij in een pand in Silvolde. De kwekerij met zo’n duizend planten is dinsdag ontmanteld. De verdachten investeerden volgens de politie crimineel geld in panden in verschillende plaatsen in Nederland.