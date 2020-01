Aanhoudingen om fraude met goede doelen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een 33-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 42-jarige inwoner van Rotterdam aangehouden die worden verdacht van oplichting en belastingfraude. De FIOD kwam in actie na een aangifte wegens fraude met goededoelenstichtingen.

De verdachten zouden een constructie hebben opgezet waarbij verkopers langs de deuren gingen om kalenders te verkopen ten bate van zieke kinderen. Volgens een woordvoerder van de FIOD is het mogelijk dat de verkopers zich van geen kwaad bewust zijn.

De twee verdachten zijn de beheerders van de stichtingen, die op hun beurt weer de verkopers inhuurden. De stichtingen in kwestie zouden geen gebruik hebben gemaakt van keurmerken die moeten aantonen dat een stichting betrouwbaar is.

De FIOD vermoedt dat de kalenderverkoop jaarlijks zes ton opleverde. Een derde daarvan zou in de zakken van de verdachten zijn beland. Over de omzet zou geen btw zijn betaald en er zou bewust zijn geknoeid met de loonadministratie.

In de woningen van de twee en bij een bedrijf in Rotterdam en Rijswijk zijn tijdens huiszoekingen de administratie, een Mercedes, een Audi, contanten, horloges en sieraden in beslag genomen. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat de stichtingen hun praktijken voortzetten, wil de FIOD geen namen noemen. Meer aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) deed aangifte bij het openbaar ministerie nadat meerdere mensen het CBF naar de desbetreffende stichtingen hadden gevraagd. Een zogeheten CBF-Keur of -Certificaat geeft aan of een goed doel als zodanig is erkend. In gemeenten waar een vergunning voor collecteren verplicht is, kunnen inwoners de gemeentewebsite raadplegen.