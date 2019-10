Aanhoudingen om dood 38-jarige man in Geleen

De politie heeft drie mensen aangehouden voor een zaak in Geleen, waarbij een 38-jarige man op zaterdag 5 oktober omkwam in een woning aan de Doctor Ariënstraat in het Limburgse stadje. Dat gebeurde onder „verdachte omstandigheden”, aldus de politie.

Het gaat om een 60-jarige vrouw, een 60-jarige man en een 53-jarige man. De drie verdachten zijn afkomstig uit Polen. De twee mannen werden eerder al aangehouden, de vrouw is dinsdag gearresteerd. De drie verdachten en het slachtoffer waren volgens de politie betrokken bij „een onderlinge ruzie”.