De politie heeft twee verdachten aangehouden nadat dinsdag in een huis aan de Romolenstraat in Haarlem een overleden persoon was aangetroffen. Hulpdiensten rukten uit nadat er rond 18.00 uur een melding van brand in de woning was binnengekomen en vonden de dode.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen, aldus de politie dinsdagavond. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd.