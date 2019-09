Aanhoudingen na wilde achtervolging in Goirle

De politie heeft twee mannen van 21 en 26 jaar uit Tilburg aangehouden na een achtervolging door een wijk in Goirle. De twee gingen ervandoor in hun auto toen ze de politie zagen, maar toen ze stoptekens negeerden bleef de politie met zwaailichten en sirene achter hen aan rijden. Mogelijk gaat het om inbrekers.

De rit voerde door een wijk met drempels waarbij snelheden werden bereikt van 75 kilometer per uur waar 30 is toegestaan. De drempels veroorzaakten vonkenregens bij de vluchtauto, waar ook brokstukken van af vielen.

In de Willem Ruysstraat reed het tweetal hard tegen een stoeprand aan. De twee sprongen uit de auto en renden ieder een andere kant op. Toch hield de politie ze even later aan. Ze vond inbrekersgereedschap in de auto. De 26-jarige bestuurder had geen rijbewijs en de jongste had hennep bij zich. De verdachten zitten vast.