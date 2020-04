Aanhoudingen na vondst vuurwapens, cocaïne en contanten

De politie heeft zaterdag een man en twee vrouwen aangehouden na een vondst van onder meer twee vuurwapens, 30.000 euro in contanten, een hoeveelheid cocaïne en versnijdingsmiddel in een woning in Amsterdam-West. De man zit vast op verdenking van onder meer witwassen en het overtreden van de Wet wapens en munitie en de Opiumwet.

Politieagenten kwam de drie aanvankelijk op het spoor omdat hun aandacht bij het surveilleren werd getrokken door een stilstaande bestelwagen. Een van de agenten vermoedde dat die bestelauto een verborgen ruimte had. Bij nadere inspectie bleek die er inderdaad te zijn. Omdat in die verborgen ruimte een chemische drugslucht hing, werd na de auto ook een woning doorzocht.

In de woning in de Amsterdamse wijk Osdorp vond de politie vervolgens de vuurwapens, de cocaïne en het versnijdingsmiddel. Ook werd er munitie, een pers, verpakkingsmateriaal, en dure merkkleding aangetroffen. Behalve dat de spullen in beslag werden genomen, werden ook twee personen in de woning aangehouden. Inmiddels zijn de twee aangehouden vrouwen weer naar huis gestuurd. De man en tevens eigenaar van de auto, is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast.