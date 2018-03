Aanhoudingen na vondst handgranaten Utrecht

Een politiebureau aan de Marco Pololaan in Utrecht is woensdagmiddag ontruimd nadat twee mannen er een handgranaat hadden afgegeven. De mannen zijn aangehouden. In een afvalcontainer in de directe omgeving trof de te hulp geroepen Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nog eens twee handgranaten aan.

De mannen die de handgranaat op het politiebureau bezorgden, zeiden dat ze de handgranaat hadden gevonden en ze vertelden dat er nog een exemplaar zou liggen in de ondergrondse container aan de IJsselsteinlaan. Nadat de vuilniszakken een voor een uit de container waren gehaald en gecontroleerd, werden daar nog twee handgranaten aangetroffen. Beide zijn door de EOD in beslag genomen, meldt de politie. Het ontruimde politiebureau werd vrijgegeven nadat de handgranaat uit het pand was weggehaald.