De politie in Leiden heeft zondag in een woning aan de Tomatenstraat een overleden persoon gevonden. In verband hiermee zijn twee verdachten aangehouden.

De politie kon zondagavond nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. De toedracht is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend waar de verdachten zijn aangehouden. De recherche doet onderzoek.