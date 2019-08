Aanhoudingen na vondst 3000 kilo cocaïne

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zes verdachten aangehouden wegens een grote cokevondst. Zij werden ingerekend na een inval in een bedrijfspand in de Waalhaven in het Rotterdamse havengebied. De douane trof de twee partijen cocaïne, samen bijna 3000 kilo, eerder deze week aan.

Op dinsdagavond stuitte de douane op een container met suiker, waarin 1650 kilo cocaïne werd gevonden. Deze laadbak was bestemd voor het buitenland. In de nacht van dinsdag op woensdag werd meer dan 1300 kilo cocaïne aangetroffen in een container die was geladen met vaten bananenpulp. De laadkist was bestemd voor een bedrijf in het Noord-Brabantse Oosterhout. Maar vermoedelijk heeft het bedrijf niets met de smokkel te maken.

Beide containers waren afkomstig uit Costa Rica. De drugs zijn vernietigd.

De zes verdachten worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.