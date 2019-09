Aanhoudingen na vondst 2000 liter chemicaliën

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden, nadat in hun auto een grote partij chemicaliën was aangetroffen. De vrachtwagen was gevuld met ruim veertig vaten met chemische stoffen, die waarschijnlijk bestemd waren voor de productie van xtc. In totaal ging het om zo’n 2000 liter, aldus de politie dinsdag.

De arrestatie van de 41-jarige man en de 36-jarige vrouw gebeurde op de Bosscheweg in Berkel-Enschot (Noord-Brabant). Zij stonden naast het voertuig, toen de politie een glimp opving van de partij blauwe vaten in de laadruimte. Na controle van het voertuig werden de twee, die geen vaste woon- of verblijfplaats bleken te hebben, ingerekend.