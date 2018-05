Aanhoudingen na vlucht uit bus in Tilburg

De politie heeft zaterdag vijf mannen aangehouden die een controle wilden ontlopen, nadat ze problemen hadden veroorzaakt in een lijnbus. Toen de politie bij de bus arriveerde, vluchtten de mannen en renden zij een nabij gelegen treinspoor op. Bij die vluchtpoging raakte een van hen gewond.

De politie was op verzoek van de buschauffeur toegesneld naar de bus, die stilstond op de Bosscheweg. De chauffeur vermoedde onder meer dat de mannen aan het zwartrijden waren.

Agenten die zich na de vlucht over de gewonde man op het spoor wilden ontfermen, werden door de andere mannen met stenen bekogeld. Uiteindelijk konden zij er toch van overtuigd worden dat de gewonde man hulp nodig had. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vier anderen gaven zich daarna ook over aan de politie.

Mogelijk zijn de mannen bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum in Oisterwijk, maar daarnaar doet de politie nog onderzoek. Het vijftal is aangehouden en er wordt onderzocht waarom zij zo nadrukkelijk uit handen van de politie wilden blijven. Als gevolg van de situatie is het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch enige tijd verstoord geweest.