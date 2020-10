Aanhoudingen na schietincident Nijverdal

De politie heeft in Almelo meerdere mensen in een auto aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling in Nijverdal aan de Rudolf Dieselstraat waarbij ook geschoten is. Het slachtoffer raakte gewond door de mishandeling en niet door het schietincident, zei de politie.

De verdachten gingen er daarna in een auto vandoor die in Almelo werd aangehouden. Hierbij is door de politie geschoten, maar er raakte niemand gewond. Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen hoeveel verdachten zijn aangehouden.