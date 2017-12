De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanhoudingen verricht wegens een schietincident in de Hollandsestraat, in Rotterdam-Zuid. Twee mannen zaten maandag nog vast.

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen dat er knallen waren gehoord in de Hollandsestraat. Later bleken er twee kogelgaten te zitten in een voordeur van een woning in de straat. Na onderzoek van agenten werden twee hulzen gevonden.

Kort erna hielden agenten een auto ter controle aan op de Slinge, zo’n 4 kilometer verderop. Bij twee inzittenden troffen ze een demper van een vuurwapen aan. Omdat ze mogelijk betrokken zijn het schietincident zijn de twee aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Rotterdam en een 24-jarige man met onbekende woonplaats.

Een 34-jarige man die zich tijdens het incident in de buurt van de Hollandsestraat verdacht gedroeg en geen legitimatiebewijs kon tonen, werd eveneens aangehouden. Maar hij is na verhoor heengezonden.