Aanhoudingen na schieten bij school

De politie heeft maandagmiddag een verdachte met een vuurwapen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident vlakbij een middelbare school in Amsterdam-Oost. Drie anderen zijn opgepakt omdat ze zich niet wilden identificeren. Volgens de politie was een ruzie vermoedelijk de aanleiding voor het schieten, even na 14.30 uur op de Nobelweg.

De omgeving van het Pieter Nieuwland College is afgezet. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het is niet bekend of er leerlingen van de school bij zijn betrokken.