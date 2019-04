Aanhoudingen na mishandelen agenten in Utrecht

In Utrecht zijn vier mensen aangehouden die ervan worden verdacht dat zij dinsdagmiddag agenten hebben gehinderd en mishandeld. Omstanders keerden zich tegen agenten die in de Kanaalstraat een man wilden aanhouden en hem tegen de grond probeerden te werken toen hij zich verzette, aldus de politie.

Daarbij werd volgens de politie gescholden, geduwd, geslagen, geschopt en getrokken. Ook sprong een man met gestrekt been op de agenten in en kreeg een agent een vuistslag op zijn achterhoofd. Agenten gebruikten hun wapenstok.

In alle verwarring zag de verdachte om wie het allemaal was begonnen kans zich uit de voeten te maken. De man meldde zich later alsnog op het bureau. Volgens de politie had hij nog een taakstraf openstaan.