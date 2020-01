Aanhoudingen na fataal schietincident in Amsterdam-Zuidoost

Drie personen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost, waarbij een 26-jarige man om het leven kwam. Het drietal meldde zich zelf bij de politie. De gebeurtenis was in de nacht van maandag op dinsdag in een studentenwoning aan de Daalwijk.

De politie kreeg rond 01.00 uur een melding dat er iemand gewond was geraakt in de woning. Het slachtoffer bleek een schotwond in zijn rug te hebben. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hun pogingen mochten niet baten.

Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis. De recherche doet onderzoek en houdt daarbij rekening met alle scenario’s.