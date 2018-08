Aanhoudingen na bommelding station Tilburg

Een arrestatieteam van de politie heeft op het treinstation van Tilburg vier mannelijke verdachten in een trein aangehouden in verband met een bommelding. Het station was na die melding al uit voorzorg ontruimd. Wat de melding precies inhield, is nog onbekend. Na onderzoek door een explosievenexpert is een tas onderzocht, maar geen explosief gevonden, meldt de politie.

Het treinverkeer rond de Brabantse stad lag geruime tijd plat. Kort na middernacht werden het station en de sporen door de politie weer vrijgegeven. De treinenloop was rond 00.30 uur weer normaal, meldde de Nederlandse Spoorwegen.

Er stonden buiten station Tilburg zondagavond laat nog veel mensen te wachten, onder wie een grote groep huiswaarts kerende bezoekers van dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek en bezoekers van een evenement in Tilburg waar duizenden mensen bij aanwezig waren.