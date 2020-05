Aanhoudingen in Zaandam na mishandeling conducteur

De politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden op verdenking van mishandeling van een treinconducteur. De man zou zijn geslagen nadat hij drie personen in de trein had aangesproken omdat ze zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden. Twee van de drie zouden daarop enkele klappen hebben uitgedeeld.

Een 19-jarige man uit Zaandam en een 21-jarige man, van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is, zijn daarna in de buurt van het station in Zaandam opgepakt. De derde persoon zou niet bij de mishandeling betrokken zijn geweest. De politie onderzoekt de zaak.