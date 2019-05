Aanhoudingen in witwasonderzoek

De politie heeft in een witwasonderzoek twee mannen opgepakt, een 59-jarige man uit Deurningen en een 49-jarige man uit Den Bosch. In het huis van de Bosschenaar vond de politie 380.000 euro contant geld.

De twee zijn dinsdag aangehouden. In het onderzoek naar ondergronds bankieren zijn panden in Den Bosch, Deurningen en Enschede doorzocht. Eerder vonden rechercheurs in auto’s al in totaal 123.000 euro cash. Het geld is in beslag genomen.

De mannen worden verdacht van witwassen via een Syrisch ondergronds bankiernetwerk. Via zo’n netwerk proberen criminelen vermogen buiten het zicht van de overheid te houden en te verplaatsen zonder daarbij het geld fysiek te verplaatsen, aldus de politie.