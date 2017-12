Aanhoudingen in Veen voor belagen politie

De politie heeft in Veen (Noord-Brabant) twee mannen opgepakt wegens hun betrokkenheid bij een opstootje in het dorp. Een groep mensen belaagde in de nacht van donderdag op vrijdag de politie die toezicht hield bij een in brand gestoken sloopauto.

Agenten grepen in toen een omstander van de autobrand op een brandweerwagen klom. De situatie werd daarna grimmig. Aanwezigen bekogelden de politie met stenen en flessen en beschadigden een surveillanceauto. Er zijn geen politieagenten gewond geraakt. De politie liet weten dat een 48-jarige man uit Veen de omstanders van de brand aan het opstoken was. Hij is aangehouden op verdenking van opruiing. De andere aangehouden man is een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van belediging van de politie.

In Veen worden elk jaar rond de jaarwisseling autowrakken in brand gestoken. Kort voor de jaarwisseling 2013/14 liep het uit de hand toen mensen zich tegen de politie keerden nadat een auto in vlammen opging. Honderd relschoppers werden gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie concludeerde later dat de meesten ten onrechte waren vastgezet.