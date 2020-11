Aanhoudingen in Roosendaal om overtreding samenscholingsverbod

In Roosendaal zijn woensdagavond zeven personen aangehouden. Een van hen had een mes op zak en de andere zes hielden zich niet aan het geldende samenscholingsverbod. Ze zijn gearresteerd in de buurt van de Evelindeflat en de Saskiadonk, meldt de politie. Dat is in de wijk Langdonk.

De man met het mes verzette zich bij zijn aanhouding. De politie heeft woensdag ook een aantal gesprekken gevoerd met mensen die opruiende berichten hadden geplaatst op sociale media. „Doel van de gesprekken is kenbaar maken dat we weten wie er achter de accounts zitten en duidelijk maken dat we dit als politie niet tolereren”, aldus de politie.

Het is al enkele dagen onrustig in de Brabantse gemeente. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden er al vijf mensen aangehouden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal een samenscholingsverbod.

Eerder woensdagavond meldde burgemeester Han van Midden dat voor enkele wijken ook een noodverordening geldt, namelijk voor Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. De noodverordening duurt zeker twee weken.