Aanhoudingen in onderzoek georganiseerde misdaad haven Rotterdam

In een onderzoek naar georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven heeft de politie samen met de FIOD dertien mensen aangehouden. Een van hen is een ex-agent, die onlangs was vertrokken bij de politie. Hij is aangehouden op verdenking van corruptie, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim.

Acht van de verdachten werken in de haven. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer en doorvoer van en handel in verdovende middelen. Vier van hen worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie.

In het onderzoek zijn ook huizen en bedrijfspanden in de regio Rotterdam doorzocht. Daarbij zijn contant geld, een vuurwapen, een gestolen auto, luxe merkkleding en dure kledingaccessoires aangetroffen. Deze zaken zijn in beslag genomen.

De aanhoudingen waren dinsdag, maar de politie bracht ze vrijdag, „in belang van het onderzoek”, pas naar buiten.