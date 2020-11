Aanhoudingen in Den Haag en Zoetermeer in onderzoek drugshandel

De politie heeft tien mensen aangehouden en negen huiszoekingen gedaan in Zoetermeer en Den Haag in een onderzoek naar drugshandel. In vijf van de negen panden werden harddrugs, contant geld en luxe goederen gevonden en in beslag genomen, meldt de politie dinsdag.

Naar aanleiding van een tip over drugshandel doorzocht de politie één huis in Zoetermeer en acht in Den Haag. In vier woningen werden cocaïne en heroïne en verschillende hoeveelheden contant geld gevonden. In een ander pand werden nieuwe meubels en goederen gevonden die recent waren aangeschaft met vermoedelijk crimineel geld. Alles is in beslag genomen, net als drie auto’s en een bromfiets. Een van de panden in Den Haag bleek een spookwoning, een pand gebruikt voor criminele activiteiten.

De verdachten, negen mannen uit Den Haag tussen de 16 en 49 jaar en een 30-jarige vrouw uit Zoetermeer, zijn aangehouden en worden vrijdag voorgeleid.