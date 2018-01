In Drenthe zijn twee personen aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar de veiligheidsdiensten. In Assen werd een zestienjarige jongen opgepakt die agenten bekogelde met zwaar vuurwerk toen een te groot vreugdevuur werd opgeruimd. Hij wist in eerste instantie te ontkomen, maar was gefilmd door een bodycam van een van de agenten. Niet veel later brachten zijn ouders hem naar het politiebureau. In het dorp Geesbrug is een man aangehouden na het gooien van vuurwerk richting de brandweer.