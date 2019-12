Aanhoudingen bij rellen in Den Haag

In Den Haag was het woensdagavond opnieuw onrustig in delen van de stad. De politie heeft in totaal vier mensen aangehouden wegens het gooien van vuurwerk, brandstichting en belediging van agenten.

Een persoon werd in Scheveningen aangehouden. In de wijk Escamp werden drie mensen aangehouden, zei een woordvoerder van de politie.

In de wijk Duindorp was het de afgelopen dagen onrustig, omdat de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. In Duindorp bleef het woensdagavond rustig, aldus een woordvoerder.

Woensdag werd bekend dat de meesten van de 34 relschoppers die in Duindorp zijn aangehouden een boete krijgen of een taakstraf.