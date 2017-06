Aanhoudingen bij protestactie kolenoverslag

Tijdens een demonstratie van actiegroep Code Rood bij het kolenoverslagbedrijf OBA in het Westelijk Havengebied van Amsterdam zijn zaterdag zeven betogers aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ze werden opgepakt toen ze het terrein van de nabijgelegen kolencentrale van Nuon op wilden en de beveiligers bedreigden, aldus de politie.

Ongeveer driehonderd actievoerders blokkeerden gedurende de dag het kolenoverslagbedrijf. Demonstranten waren in torens en apparaten geklommen. Aan het eind van de middag vertrokken ze weer.

De actiegroep protesteerde met de actie tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. „Code Rood wil dat de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving”, zo luidt de verklaring.

Ook hield een groep van tientallen sympathisanten buiten het terrein een protestoptocht.

Code Rood heeft deze week een klimaatkamp in het havengebied ingericht, dat nog tot maandag moet duren. De actie is een burgerinitiatief, ingegeven door de uitspraak in de Urgenda-zaak, precies twee jaar geleden, waarin de rechter oordeelde dat de overheid meer moet doen om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering.