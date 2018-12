Aanhoudingen bij politieactie Limburg

Tijdens een politieactie in Limburg gericht tegen criminaliteit zijn afgelopen week 34 panden doorzocht en vijf verdachten aangehouden. In een bedrijfspand in Ospel werden vier Polen opgepakt en is een doorgeladen vuurwapen in beslag genomen. In Hoensbroek, bij Heerlen, is een man gearresteerd nadat in een loods hennep, contant geld en een auto in beslag waren genomen.

Onder meer hennepkwekerijen, een illegaal café en een illegale tabaksfabriek werden ontmanteld.

Aan de politieactie werd meegewerkt door de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de veertien gemeenten waar de invallen plaatsvonden, waaronder Heerlen, Venlo, Weert en Sittard-Geleen. Het ging om locaties in het agrarische buitengebied en op industrieterreinen.