Aanhoudingen bij ontruiming universiteitspand

Bij de ontruiming van het P.C. Hoofthuis in Amsterdam heeft de politie vrijdag 26 mensen aangehouden. Ze zijn aangehouden wegens lokaalvredebreuk, omdat ze niet in het pand mochten zijn. De arrestanten zijn naar een cellencomplex gebracht, waar ze worden gehoord.

Het gebouw was vrijdagochtend bezet door studenten die vinden dat het kabinet en de Universiteit van Amsterdam te weinig doen voor diversiteit en het onderwijsniveau en tegen werkdruk op de universiteit. Enkele tientallen mensen drongen het gebouw binnen. Een deel van de studenten werd door de politie naar een politieafzetting gevoerd en daar losgelaten.

Voor en achter het gebouw zaten tientallen mensen arm in arm op de stoep om de ontruiming te hinderen. Maar kort na de aanhoudingen brak het gezelschap op en keerde de rust rond het pand terug.

„De UvA is blij dat de bezetting van het P.C. Hoofthuis is afgelopen”, zo reageerde het college van bestuur. Het bestuur is „erg voor demonstraties en protesteren is geen enkel probleem, maar we hebben binnen de UvA afgesproken dat er niet wordt overnacht in UvA-panden en daar hebben we ons nu aan gehouden”.

De studenten hebben zich verenigd onder de naam Autonome Universiteit Postcolonial House. Op vrijdag was er ook een protestmars door Amsterdam. Die eindigde bij het P.C. Hoofthuis. Urenlang zaten de medestanders op de stoep. Ze scandeerden leuzen als „Hoe laat is het? Solidaritijd!”, „Kom hier, sluit aan en blijf daar niet zo lullig staan” en „No ifs, no buts, no education cuts”.

In het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat zijn een bibliotheek en een studiecentrum van de Universiteit van Amsterdam gevestigd. De universiteit heeft aangifte gedaan. Burgemeester Femke Halsema was naar het gebouw gekomen om te praten met de studenten, maar die deden de voordeur niet open voor haar.